PSG-Star ist Afrikas Fußballer des Jahres

Der Marokkaner kann sich bei der Wahl gegen Mohamed Salah und Victor Osimhen durchsetzen.

PSG-Star ist Afrikas Fußballer des Jahres Foto: © GETTY
Achraf Hakimi ist als Afrikas Fußballer des Jahres 2025 ausgezeichnet worden.

Der Profi von Paris Saint-Germain konnte sich bei der Wahl gegen Mohamed Salah vom FC Liverpool und Victor Osimhen von Galatasaray Istanbul durchsetzen.

In der abgelaufenen Saison konnte der 27-jährige Rechtsverteidiger mit PSG insgesamt vier Titel, darunter die Champions League, holen. Dabei kam er auf insgesamt 55 Einsätze, in denen ihm elf Tore und 16 Vorlagen gelangen.

Erster Marokkaner seit 27 Jahren

Mit der Auszeichnung tritt der Marokkaner die Nachfolge von Ademola Lookman an, der den Award 2024 infolge des Europa-League-Triumphs von Atalanta Bergamo gewann.

Hakimi ist der erste Marokkaner seit 1998, der zum besten Fußballer Afrikas gewählt wurde. Mustapha Hadji war zuvor der letzte Fußballer aus Marokko der den Titel gewann.

Kap-Verde-Coach ist Trainer des Jahres

Bei den Frauen ging der Titel ebenfalls an eine Marokkanerin. Ghizlane Chebbak, vom saudischen Klub Al Hilal, wurde als beste Fußballerin des Kontinents ausgezeichnet.

Bester Trainer Afrikas ist Bubista. Der 55-jährige führte sein Heimatland Kap Verde sensationell zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

