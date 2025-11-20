Die besten österreichischen Fan-Bilder der Fußball-WM 1998

Österreich hat es geschafft! Erstmals seit 28 Jahren hat sich das ÖFB-Team wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Letztmals durften österreichische Fans ihr Team bei der Endrunde 1998 in Frankreich lautstark von den Rängen unterstützen.

Dabei zeigten sie mit Trikots, Schals und kreativen Bemalungen klar ihre Farben und feuerten die Mannschaft mit voller Leidenschaft an.

Auch bekannte Gesichter aus der Sportwelt ließen sich das Turnier nicht entgehen, darunter Hermann Maier.

Wir haben die besten Fan-Bilder der WM 1998 für euch gesammelt: