Rückkehr zu Ex-Team: Bottas bleibt der Formel 1 erhalten

Was bereits lange als Gerücht kursierte, ist nun offiziell.

Valtteri Bottas wird nach seinem Aus bei Kick Sauber neuer Reservefahrer bei Mercedes. Er springt also ein, sollten die Stammpiloten George Russell oder Kimi Antonelli nicht einsatzfähig sein. Beim deutschen Team unterschreibt er einen Vertrag für die kommende Saison.

Der zehnfache Grand-Prix-Sieger war bereits von 2017 bis 2021 für den Rennstall aktiv und wurde als Partner von Lewis Hamilton 2019 und 2020 WM-Zweiter. Insgesamt hat der Finne in seiner Karriere 245 Grands Prix bestritten, wovon er zehn gewann und 67 Mal auf das Podest fuhr. Dazu stand er 20 Mal auf der Pole-Position und fuhr 19 beste Rennrunden.

Schwieriges Jahr bei Sauber

In der abgelaufenen Saison stand der 35-Jährige bei Kick Sauber, dem Tabellenletzten in der Konstrukteurswertung, unter Vertrag. Als 22. in der Fahrerwertung blieb dabei auch Bottas - er holte in dem gesamten Jahr keinen einzigen Punkt - deutlich hinter den Erwartungen.

Ab der neuen Saison treten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto für den Schweizer Rennstall an.

