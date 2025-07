Alles nur Gerede – oder steckt doch mehr dahinter?

Die Gerüchte um Max Verstappen und einen möglichen Wechsel zu Mercedes reißen nicht ab. Vor dem Grand Prix in Silverstone steht der niederländische Weltmeister einmal mehr im Zentrum der Spekulationen.

In Episode 23 von LAOLA1 Daily analysieren Patrick und Max die brodelnde Gerüchteküche der Formel 1 – und ordnen ein, wie realistisch ein Teamwechsel wirklich ist.

Dazu: Die Tour de France steht vor der Tür! Am Samstag fällt der Startschuss in Lille – mit Felix Gall, legendären Bergetappen und dem Duell Pogacar vs. Vingegaard.

