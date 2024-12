Liam Lawson besetzt in der Formel-1-Saison 2025 das zweite Cockpit bei Red Bull Racing.

Der 22-jährige Neuseeländer steigt damit von Schwesterteam Racing Bulls auf und tritt die Nachfolge von Sergio Perez an. Vom Mexikaner hatte sich Red Bull am Mittwochabend offiziell getrennt. Alle Infos >>>

Lawson hatte sich 2019 dem Red-Bull-Junior-Programm angeschlossen und 2023 beim Grand Prix der Niederlande als Ersatzmann des verletzten Daniel Ricciardo sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse gegeben. In Singapur holte er in seinem erst zweiten F1-Rennen erstmals Punkte.

Die Saison 2024 startete er als Reservefahrer von Red Bull Racing und Racing Bulls, ehe er ab dem Grand Prix der USA in Austin neben Yuki Tsunoda den zweiten Sitz bei Racing Bulls übernahm. Zuvor wurde Daniel Ricciardo nach enttäuschenden Leistungen vorzeitig entlassen.

Lawson: "Es war eine unglaubliche Reise bis jetzt"

Für Lawson erfüllt sich mit der Beförderung zu Red Bull Racing, und damit zum Teamkollegen von Max Verstappen, ein "Lebenstraum": "Das ist etwas, das ich mir gewünscht und auf das ich hingearbeitet habe, seit ich acht Jahre alt war. Es war eine unglaubliche Reise bis jetzt."

"Die letzten sechs Rennen haben eine große Rolle bei meiner Vorbereitung auf diesen nächsten Schritt gespielt. Ich möchte auch Christian (Horner, Anm.), Helmut (Marko, Anm.) und der gesamten Red-Bull-Familie dafür danken, dass sie an mich geglaubt und mir diese Chance gegeben haben", so Lawson weiter.

Der Neuseeländer meint abschließend: "Ich freue mich sehr darauf, mit Max zusammenzuarbeiten und von einem Weltmeister zu lernen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich von seinem Fachwissen lernen werde. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!"

Horner: "Eine gewaltige Aufgabe, an der Seite von Max zu fahren"

Teamchef Christian Horner erklärt: "Liams Leistungen während seiner beiden Einsätze bei den Racing Bulls haben gezeigt, dass er nicht nur in der Lage ist, starke Ergebnisse zu erzielen, sondern auch ein echter Rennfahrer ist, der sich nicht scheut, sich mit den Besten zu messen und an die Spitze zu kommen."

Lawson setze eine lange Tradition des Teams fort, Fahrer aus dem eigenen Junior-Programm zu fördern. Horner sagt weiters:

"Es besteht kein Zweifel daran, dass es eine gewaltige Aufgabe ist, an der Seite von Max zu fahren, einem vierfachen Champion und zweifellos einem der größten Fahrer, die es je in der Formel 1 gegeben hat, aber ich bin mir sicher, dass Liam sich dieser Herausforderung stellen und im nächsten Jahr einige herausragende Ergebnisse für uns erzielen kann."

So bewertet LAOLA1 die Jahres-Leistungen der Formel-1-Fahrer