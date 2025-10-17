Lando Norris entscheidet das einzige Training im Rahmen des Großen Preis der USA für sich.

Der Brite lässt Nico Hülkenberg (Sauber/+0,255) und McLaren-Teamkollege Oscar Piastri (+0,279) hinter sich. Da am Circuit of the Americas ein Sprintwochenende stattfindet, war dies die erste und auch einzige Trainingssession.

Starker Vierter wird Fernando Alonso im Aston Martin, gefolgt von Weltmeister Max Verstappen im Red Bul und Williams' Alexander Albon. George Russell, der erst vor einigen Tagen für 2026 bei Mercedes bestätigt wurde, wird Siebter. Lewis Hamilton wird im Ferrari Achter.

Neunter und Zehnter werden die Youngsters Isack Hadjar (Racing Bulls) und Ollie Bearman (Haas). Nur 13. wird Red Bulls' Yuki Tsunoda, Charles Leclerc kann im zweiten Ferrari nur wenige Runden abspulen und wird Letzter.

Kurzzeitige Rote Flagge

Zwischenzeitlich gibt es eine Rote Flagge, da Lance Stroll in seinem Aston Martin sehr weit herauskommt und in Kurve 19 einige Teile hinterlässt.

Das Qualifying für den Sprint beginnt um 23:30 Uhr (MESZ) - also um 16:30 Ortszeit. Hier wird die Startaufstellung für den Sprint (Samstag, 19:00 Uhr MESZ) ermittelt.