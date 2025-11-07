SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden SGD
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg FCN
Endstand
1:2
1:1 , 0:1
  • Dominik Kother
  • Rafael Lubach
  • Tim Janisch
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Beim Nachzügler: Klose und Nürnberg bestätigen Aufwärtstrend

Der Traditionsverein feiert beim Aufsteiger einen knappen Sieg und bleibt damit auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Einen Sieg gibt es auch für Fürth.

Beim Nachzügler: Klose und Nürnberg bestätigen Aufwärtstrend Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Knapper Auswärtssieg für den 1. FC Nürnberg!

Die Elf von Trainer Miroslav Klose gewinnt in der 12. Runde der zweiten deutschen Bundesliga auswärts bei Dynamo Dresden mit 2:1.

Lubach schießt die Gäste dabei nach wenigen Sekunden in Führung (1.). Kother gelingt kurz vor dem Pausenpfiff zwar noch der Ausgleich (45.+1), Nürnberg kann in Person von Janisch aber den Sieg eintüten (51.).

Für Nürnberg ist das die Bestätigung des eigenen Aufwärtstrends. Nachdem die Klose-Elf aus den ersten fünf Ligaspielen nur einen Punkt holte, gab es in den letzten fünf ganze elf Zähler. In der Tabelle bedeutet das einen Sprung auf Rang neun. Dresden bleibt mit sieben Punkten auf Rang 17.

Im Parallelspiel gewinnt Greuther Fürth zuhause dank eines Treffers von Dehm (90.+5) gegen Preußen Münster mit 1:0.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Kompany jagt Guardiola-Rekord - Ilzer warnt vor Baumgartner

Kompany jagt Guardiola-Rekord - Ilzer warnt vor Baumgartner

Deutsche Bundesliga
"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

Deutsche Bundesliga
4
Entscheidung um DFB-Präsidentschaft gefallen

Entscheidung um DFB-Präsidentschaft gefallen

International
Nach Kompany: Österreicher Maric winkt Verlängerung bei Bayern

Nach Kompany: Österreicher Maric winkt Verlängerung bei Bayern

Deutsche Bundesliga
Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor

Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor

Serie A
"Ergibt keinen Sinn" - Ex-Salzburger übt Kritik an Teamchef

"Ergibt keinen Sinn" - Ex-Salzburger übt Kritik an Teamchef

Premier League
3
Yess! David Alaba ist zurück im Training

Yess! David Alaba ist zurück im Training

La Liga
8
Kommentare

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) 1. FC Nürnberg Miroslav Klose SpVgg Greuther Fürth Preußen Münster Dynamo Dresden