Beim Nachzügler: Klose und Nürnberg bestätigen Aufwärtstrend

Knapper Auswärtssieg für den 1. FC Nürnberg!

Die Elf von Trainer Miroslav Klose gewinnt in der 12. Runde der zweiten deutschen Bundesliga auswärts bei Dynamo Dresden mit 2:1.

Lubach schießt die Gäste dabei nach wenigen Sekunden in Führung (1.). Kother gelingt kurz vor dem Pausenpfiff zwar noch der Ausgleich (45.+1), Nürnberg kann in Person von Janisch aber den Sieg eintüten (51.).

Für Nürnberg ist das die Bestätigung des eigenen Aufwärtstrends. Nachdem die Klose-Elf aus den ersten fünf Ligaspielen nur einen Punkt holte, gab es in den letzten fünf ganze elf Zähler. In der Tabelle bedeutet das einen Sprung auf Rang neun. Dresden bleibt mit sieben Punkten auf Rang 17.

Im Parallelspiel gewinnt Greuther Fürth zuhause dank eines Treffers von Dehm (90.+5) gegen Preußen Münster mit 1:0.