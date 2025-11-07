Alpine gibt Fahrerpaarung für 2026 bekannt

Die Alpine-Fahrerpaarung für die kommende Saison steht fest.

Franco Colapinto behält seinen Platz an der Seite von Pierre Gasly. Das hat das französische Team auf den sozialen Netzwerken mitgeteilt.

"Ich habe Francos Entwicklung während seiner Zeit in der Formel 1 verfolgt und war schon immer überzeugt, dass er die richtigen Eigenschaften und das Potenzial hat, ein Spitzenfahrer zu sein, der mit dem Team wachsen kann", schreibt Teamchef Flavio Briatore auf Instagram.

Colapinto hat heuer noch nicht aufgezeigt

Die Entscheidung, 2026 gemeinsam weiterzumachen, sei "ein klares Zeichen für unser Engagement und unsere starke Unterstützung für Franco, während er sich als Rennfahrer weiterentwickelt. [...] Mit dem Fahrerduo Pierre und Franco haben wir eine gute Mischung aus Erfahrung, Geschwindigkeit und Talent, die das Team voranbringen und unseren Fans hoffentlich in der nächsten Saison etwas geben wird, worüber sie sich freuen und jubeln können."

Colapinto hat in der Königsklasse bisher noch nicht zu überzeugen gewusst. Seine einzigen Punkte-Platzierungen ist der Argentinier im vergangenen Jahr für Williams in Aserbaidschan (8.) und in Austin (10.) eingefahren, als er Logan Sargeant ersetzt hat.

Diese Saison hat der 22-Jährige das Cockpit von Jack Doohan nach dem sechsten Rennen übernommen, als bestes Ergebnis hat Colapinto einen elften Platz beim Großen Preis der Niederlande zu Buche stehen.