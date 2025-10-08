Nach dem Aus von Christian Horner als Geschäftsführer und Teamchef von Red Bull Racing ist wieder Ruhe beim Formel-1-Rennstall eingekehrt.

Im März 2024 wurde dem 51-jährigen Briten von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten vorgeworfen, seitdem stand er regelmäßig in den Schlagzeilen. Im Juli kam es schließlich zur Trennung.

Laut britischen Medienberichten soll der 51-jährige Brite bis zu 90 Millionen Euro Abfindung kassiert haben.

Ex-Mitarbeiterin wieder bei F1-Rennstall tätig

Wie aus einem Bericht der "Daily Mail" hervorgeht, soll man sich auch mit jener Mitarbeiterin geeinigt haben, die ihrem ehemaligen Chef unangemessenes Verhalten vorgeworfen hatte. Die Geschädigte soll über einen Mittelsmann eine Abfindung in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro erhalten haben. Im Gegenzug dafür soll es in der Causa Horner zu keinem rechtlichen Nachspiel mehr kommen. Der Fall hätte 2026 vor dem Arbeitsgericht in Großbritannien verhandelt werden sollen.

Während Horner nach einem Weg zurück in die Formel 1 sucht, ist seine ehemalige Mitarbeiterin bei einem anderen Formel-1-Rennstall engagiert.

