Crystal Palace Crystal Palace CRY AEK Larnaca AEK Larnaca LAR
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
NEWS

Glasners Crystal Palace gegen Larnaca nur mit Remis

Der Elf des Österreichers gelingt vor heimischer Kulisse im Achtelfinal-Hinspiel lediglich ein torloses Remis. Auch Mainz enttäuscht, während Athen so gut wie fix im Viertelfinale steht.

Glasners Crystal Palace gegen Larnaca nur mit Remis
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kein Hinspiel nach Wunsch für Oliver Glasner und Crystal Palace im Achtelfinale der UEFA Conference League!

Die Truppe des Österreichers kommt gegen AEK Larnaca nicht über ein torloses Remis hinaus und muss es somit kommende Woche auswärts auf Zypern richten.

Chancen hatten die Eagles als klar überlegene Mannschaft allerdings genug, steht ein xG-Wert von 1,48 mickrigen 0,01 gegenüber.

Mainz ebenfalls enttäuschend, Athen souverän

Auch Mainz 05 kommt gegen Sigma Olmütz auswärts nicht über ein 0:0 hinaus.

Wie Palace haben die Mainzer zwar die besseren Chancen, ganz chancenlos ist der Gegner aber nicht. Der Ball landet aber nicht im Tor, Mainz kann und muss das Viertelfinale vor heimischem Publikum fixieren.

Mit einem 4:0-Auswärtssieg über NK Celje steht AEK Athen bereits mit mindestens einem Bein im Viertelfinale. Varga (3.), Koita (33.), Gacinovic (36.) sowie Moukoudi (49.) erzielen die Treffer.

Die Fiorentina schlägt Rakow Czestochowa 2:1. Die ersten Tore fallen binnen zwei Minuten. Die Polen gehen durch Brunes (60.) in Führung, den Ausgleich für die Italiener erzielt kurz darauf Ndour (62.).

Vom Punkt erzielt Gudmundsson in der Nachspielzeit den Lucky-Punch für Florenz (90.+3).

