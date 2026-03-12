KRC Genk KRC Genk GEN
SC Freiburg SC Freiburg SCF
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Zakaria El-Ouadi
Lawal hält gegen den SC Freiburg die Null

Der ÖFB-Keeper verhindert gegen recht ungefährliche die Breisgauer ein Gegentor. KRC Genk geht mit einem Sieg ins Rückspiel.

Die ÖFB-Legionäre Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger bringen sich mit KRC Genk in eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel.

Im Hinspiel des Achtelfinals der UEFA Europa League schlagen die Belgier den SC Freiburg zu Hause mit 1:0.

Die Hausherren starten druckvoll in die Begegnung und setzen die deutsche Defensive früh unter Druck.

Bereits in der ersten Viertelstunde steht der Videoassistent gleich zweimal im Mittelpunkt: Ein vermeintlicher Treffer der Belgier (9.) sowie ein potenzieller Elfmeterpfiff (16.) werden nach Überprüfung der Bilder jeweils wieder zurückgenommen.

Unbeeindruckt davon belohnt sich Genk wenig später für den Aufwand. Nach einer präzisen Vorarbeit von Bryan Heynen erzielt Zakaria El-Ouadi (24.) die umjubelte Führung.

Lawal muss zweimal eingreifen

ÖFB-Goalie Lawal muss zweimal in der Partie eingreifen. In der 37. Minute pariert er einen gefährlichen Torabschluss von Yuito Suzuki souverän und strahlt große Sicherheit aus.

Auch bei den zahlreichen Freiburger Standardsituationen, bei denen vor allem Vincenzo Grifo und Jan-Niklas Beste immer wieder Eckbälle gefährlich in den Strafraum zirkeln, behält der Österreicher stets die Übersicht.

Verletzungspech bricht den Spielfluss

Nach dem Seitenwechsel verliert die Partie etwas an spielerischem Glanz.

Erst in der Schlussphase wirft Freiburg noch einmal alles nach vorne, doch abermals ist es der bärenstarke Tobias Lawal, der tief in der Nachspielzeit einen letzten Torabschluss der Gäste entschärft (90.) und seinem Team die weiße Weste festhält.

Ferencvaros überrascht Grilltisch und Braga

In den Parallel-Partien gibt es eine 1:1-Punkteteilung zwischen Olympique Lyon und Celta Vigo, das ab der 55. Minute zu zehnt spielt.

Außerdem überrascht Ferencvaros Budapest mit einem 2:0-Heimsieg gegen Sporting Braga und ÖFB-Legionär Florian Grillitsch. Nottingham Forest unterliegt daheim mit 0:1 dem FC Midtjylland.

