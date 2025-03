McLaren verlängert vorzeitig mit Piastri

Oscar Piastri wird auch über 2026 hinaus für McLaren fahren.

Wie der britische Rennstall am Dienstag noch vor dem Saisonstart am Sonntag in Australien verkündet, habe der 23-Jährige einen neuen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben - die genaue Vertragslaufzeit ist nicht bekanntgegeben worden.

"Ich bin sehr stolz, dieses legendäre Team für viele weitere Jahre vertreten zu dürfen", wird der Australier auf den sozialen Netzwerken zitiert.

Piastri fährt seit 2023 für McLaren. Vergangene Saison hat der 23-Jährige seine ersten beide Siege (Ungarn, Aserbaidschan) gefeiert.

Oscar extends his contract on a multi-year deal!🤩 ✍️



