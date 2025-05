McLaren präsentiert Sonderlackierung für Monaco-GP

Am kommenden Wochenende steht mit dem Großen Preis von Monaco einer der Höhepunkte der Formel-1-Saison an.

Der britische Rennstall McLaren greift im Fürstentum nach dem Sieg - und geht zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren mit einer Sonderlackierung an den Start.

In diesem Jahr ließ sich das Design-Team von den 1960er-Jahren inspirieren. Angelehnt ist der neue Anstrich nämlich an den McLaren M7A, das erste F1-Siegerauto der Briten.

Im schon dritten Rennen des Autos führte Teamgründer Bruce McLaren das Auto 1968 im belgischen Spa-Francorchamps zum Sieg. Teamkollege Denny Hulme ließ in Italien und Kanada zwei weitere Siege folgen - den Sieg im damaligen Hersteller-Pokal verpasste das Duo in jenem Jahr um nur zwei Punkte.

Das Monaco-Spezial-Design, vom Team offiziell als "Riviera-Lackierung" vorgestellt, hebt die klassischen weißen Kreise für die Startnummern hervor. Darüber hinaus wurden die Farblinien zum Heck adaptiert und weitere Details angepasst.

Zudem wurden auch neue Rennanzüge für die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris entworfen. Ihre Anzüge sind beim Rennwochenende in Monaco - ebenfalls angelehnt an die Saison 1968 - in Weiß-Schwarz gehalten.

McLaren's special livery for the Monaco GP (and Spanish GP), inspired by the M7A which Bruce McLaren and Denny Hulme raced 🙌



What do you think? pic.twitter.com/XfMaq9epHI