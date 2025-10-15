Max Verstappen verliert wohl Chefmechaniker an Konkurrenz

Der personelle Aderlass bei Red Bull Racing geht weiter!

Wie "The Race" berichtet, wechselt Matt Caller, der langjährige Chefmechaniker von Max Verstappen, zum deutschen Werksteam Audi.

Der Brite war seit 2015 beim Rennstall aus Österreich aktiv, seit 2022 leitete er die Mechaniker-Crew des Weltmeisters.

Wheatley installiert Red-Bull-Achse bei Audi

Bei Audi soll Caller nun ab der kommenden Saison als Chefmechaniker übernehmen. Bis Saisonende wird er allerdings laut dem Bericht noch bei Red Bull Racing bleiben.

Der Wechsel kommt nicht von ungefähr. Audi-Teamchef Jonathan Wheatley kennt Caller noch von seiner Zeit als Sportdirektor bei Red Bull. Mit Lee Stevenson kam erst kürzlich ein weiterer langjähriger Mitarbeiter aus Milton Keynes zu Audi.