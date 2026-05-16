-
Verliert die Formel 1 ihr Gesicht?Standpunkt
-
Ist Max Verstappen der beste F1-Fahrer?Standpunkt
-
Die Hot Takes 2025 in der Formel 1Formel 1
-
Red Bull Erzbergrodeo 2024Sonstiges
-
Highlights vom Erzbergrodeo 2024Sonstiges
-
Auf vier Rädern: Hirscher driftet auf Eis und SchneeSonstiges
-
Wild, wilder, Erzbergrodeo! Der offizielle Trailer zum Enduro-KlassikerSonstiges
-
Faszination Erzbergrodeo: Das musst du wissen!Sonstiges
-
KTM-Pilot Brad Binder im Interview: "Jeder kleine Schritt kann einen wirklich weit bringen"Sonstiges
-
KTM-Motorsportchef Pit Beirer im Interview: "Wir fühlen langsam den Druck"Sonstiges
Kurios: Auto von F1-Fahrer geklaut - FBI ermittelt
Im Rahmen des Grand Prix von Miami wurde der Wagen von Valtteri Bottas gestohlen. Am Ende wurde sogar das FBI für die Ermittlungen herangezogen.
Auto geklaut, zu spät im Paddock und am Ende schaltet sich auch noch das FBI ein!
Für Formel-1-Pilot Valtteri Bottas war der Große Preis von Miami nicht nur auf der Strecke ereignisreich. Wie der Cadillac-Pilot im Podcast "What's next?" verkündet, wurde sein Auto im Zuge des Rennwochenendes gestohlen.
Vor der Unterkunft gestohlen
Der Finne schilderte, dass der Wagen, den sein Team ihm für das Rennwochenende zur Verfügung gestellt hatte, am Samstagmorgen nicht mehr vor der Unterkunft stand.
"Ich konnte es nicht glauben, ich ging zur Tür und schaute raus – und der Escalade war verschwunden", so Bottas.
Weil außerdem im Auto auch sein Paddock-Pass war, der zum Betreten des Formel-1-Areals benötigt wird, kam der 36-Jährige zu spät an der Strecke an.
FBI ermittelt
Gefunden wurde der Wagen schließlich am nächsten Tag in einem "Viertel mit hoher Kriminalitätsrate".
Auch das FBI musste eingeschalten werden "weil sie theoretisch mit dem Auto ja auf die Strecke hätten fahren können. Sie hatten ja meinen Pass, aber offensichtlich interessierten sie sich nicht für die Formel 1."
"Die haben damit wohl eine Straftat begangen und es dann einfach stehen lassen. Ich stelle mir vor, wie es als Fluchtauto verwendet wurde. Es ist schade, dass wir das Auto verloren haben, gleichzeitig ist es aber auch ziemlich cool. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert", schildert der Finne.
Ein kurioses Wochenende für den Ex-Mercedes-Piloten.