Kurios: Auto von F1-Fahrer geklaut - FBI ermittelt

Auto geklaut, zu spät im Paddock und am Ende schaltet sich auch noch das FBI ein!

Für Formel-1-Pilot Valtteri Bottas war der Große Preis von Miami nicht nur auf der Strecke ereignisreich. Wie der Cadillac-Pilot im Podcast "What's next?" verkündet, wurde sein Auto im Zuge des Rennwochenendes gestohlen.

Vor der Unterkunft gestohlen

Der Finne schilderte, dass der Wagen, den sein Team ihm für das Rennwochenende zur Verfügung gestellt hatte, am Samstagmorgen nicht mehr vor der Unterkunft stand.

"Ich konnte es nicht glauben, ich ging zur Tür und schaute raus – und der Escalade war verschwunden", so Bottas.

Weil außerdem im Auto auch sein Paddock-Pass war, der zum Betreten des Formel-1-Areals benötigt wird, kam der 36-Jährige zu spät an der Strecke an.

FBI ermittelt

Gefunden wurde der Wagen schließlich am nächsten Tag in einem "Viertel mit hoher Kriminalitätsrate".

Auch das FBI musste eingeschalten werden "weil sie theoretisch mit dem Auto ja auf die Strecke hätten fahren können. Sie hatten ja meinen Pass, aber offensichtlich interessierten sie sich nicht für die Formel 1."

"Die haben damit wohl eine Straftat begangen und es dann einfach stehen lassen. Ich stelle mir vor, wie es als Fluchtauto verwendet wurde. Es ist schade, dass wir das Auto verloren haben, gleichzeitig ist es aber auch ziemlich cool. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert", schildert der Finne.

Ein kurioses Wochenende für den Ex-Mercedes-Piloten.