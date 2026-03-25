"Schande" - Pentz-Coach reagiert auf Bosnien-Vorwürfe

Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez erhob vor dem Duell mit Wales im WM-Playoff schwere Vorwürfe gegen Bröndby-Coach Steve Cooper.

Der Nationaltrainer deutete an, dass der Waliser seinen Spieler Benjamin Tahirovic aufgrund des Länderspiels absichtlich weniger eingesetzt habe.

Der Trainer von ÖFB-Goalie Patrick Pentz reagiert jetzt gegenüber "TV2" auf die Vorwürfe. "Es ist eine Schande Solche Situationen sind nie gut, aber leider war es die richtige Entscheidung. Das Team, der Klub und die Traditionen sind immer das Wichtigste. Ich gehe nicht ins Detail, aber wenn Dinge nicht mit den Werten übereinstimmen, muss man intervenieren", so der Coach des dänischen Klubs.

Nicht viele Wales-Fans in Bröndby

Bröndby-Sprecher Soren Hanghoj ergänzt: "Steve hat öffentlich über die Gründe hinter der Entscheidung gesprochen. Keiner davon hat mit dem Nationalteam zu tun. Es war eine Entscheidung des Klubs (...) Es gibt nicht viele Wales-Fans in Bröndby."

Im Hintergrund soll laut "BBC" der Spieler selbst Cooper angerufen und sich für die Aussagen des Teamchefs entschuldigt haben. Bröndby-Sportdirektor Benjamin Schmede habe hingegen Barbarez kontaktiert und ihm die Entscheidung erklärt.