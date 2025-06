Kanada bleibt langfristig im Rennkalender

Die Königsklasse des Motorsports wird auch in den kommenden Jahren Station in Montreal machen.

Das gab die Formel 1 in einer Aussendung bekannt. Der Vertrag mit der Traditionsrennstrecke Circuit Gilles-Villeneuve wurde bis 2035 verlängert. Der Veranstalter, Octane Racing Group, hat in den letzten Jahren erheblich in die Modernisierung der Infrastruktur investiert, um den Verbleib im Rennkalender zu sichern.

"Da die Formel 1 ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, ist es passend, dass wir eine Verlängerung mit dem Großen Preis von Kanada angekündigt haben, einem Rennen, das in unserem Sport eine so unglaubliche Geschichte hat und nach einer wahren Legende, Gilles Villeneuve, benannt ist. Montreal ist eine unglaubliche Stadt voller Energie und leidenschaftlicher Fans, und ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir hier bis zur Saison 2035 weiter Rennen fahren werden und dass unser Medienrechtevertrag mit Bell Media ebenfalls langfristig verlängert wird", so F1-CEO Stefano Domenicali.

Grand Prix lässt Montreal "auf internationaler Bühne pulsieren und glänzen"

Für die Region ist es ein Event mit großer Strahlkraft. "Wir sind stolz, diese wichtige Multistakeholder-Partnerschaft mit der Formel-1-Weltmeisterschaft (FOWC) zu erneuern. Der Große Preis von Kanada ist nicht nur das größte Event des Landes, sondern auch eines der beliebtesten weltweit. Er lässt unsere Stadt auf der internationalen Bühne pulsieren und glänzen und bringt gleichzeitig erhebliche wirtschaftliche Vorteile für kanadische Unternehmen und Bürger. Diese Ankündigung ist ein konkreter Ausdruck unseres gemeinsamen Engagements, den Großen Preis von Kanada in der Formel 1 weiterzuentwickeln und seinen beispiellosen Erfolg auch in den kommenden Jahren sicherzustellen", so die führenden politischen Kräfte in einem gemeinsamen Statement.

BREAKING: The Canadian Grand Prix will remain on the calendar through 2035!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/egLmbzyVL5 — Formula 1 (@F1) June 17, 2025

