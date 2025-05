Gespräche fortgesetzt! Thailand strebt Formel-1-Teilnahme an

Bereits vor einigen Wochen wurde über die Ambitionen Thailands, künftig einen Formel-1-Standort zu stellen, spekuliert. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Denn nach "Sky"-Informationen will sich der südostasiatische Staat jetzt konkret bis 2028 für eine Teilnahme bewerben und soll daher in Person von Premierministerin Paetongtarn Shinawatra Gespräche mit der F1-Spitze beim Rennen in Monaco geführt haben.

Sollte sich das Vorhaben Thailands tatsächlich realisieren lassen, dann würde die Königsklasse des Motorsports aller Voraussicht nach in Form eines Stadtkurses in der Hauptstadt Bangkok Station machen.

Vietnam-Rennen wohl endgültig vom Tisch

Die thailändische Regierung bewirbt die Teilnahme an der Formel 1 als großen Wirtschaftsfaktor – der über 600 Millionen US-Dollar einbringen könnte.

Während man sich in Thailand mit einer künftigen F1-Teilnahme beschäftigt, so sind selbige Pläne an anderer Stelle offenbar gescheitert.

Der Große Preis von Vietnam, der in Hanoi erstmals 2020 hätte stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nie ausgetragen wurde, fällt nun offenbar endgültig aus den Zukunftsplanungen.

