Besuch in Bangkok: Fährt die Formel 1 bald in Thailand?

Könnte der Formel-1-Zirkus bald in Thailand Halt machen?

Durchaus. Das verrät der jüngste verlängerte Formel-1-Boss Stefano Domenicali gegenüber "Sky Sports F1". "Es gibt potenzielles Interesse der Regierung, dort etwas zu entwickeln", meint er.

So wird sich der Italiener nach dem Saisonauftakt in Melbourne auf den Weg in die thailändische Hauptstadt machen. Bereits im vergangenen Jahr besuchte der thailändische Premierminister Srettha Thavisin den Grand Prix in Imola.

Wie er verkündete, habe er damals bereits Gespräche in Hinblick auf einen möglichen Grand Prix im Heimatland von Williams-Pilot Alexander Albon geführt.

Doch nicht nur Thailand hat Interesse an der Austragung eines Formel-1-Rennens. So gebe es etwa auch Interesse auf Afrika und Südamerika, wie Domenicali bestätigt.

Thailand hat bereits Grad-1-Strecke

Thailand hat mit dem Chang International Circuit in Buriram bereits einen Kurs, der nicht nur von Star-Designer Hermann Tilke entworfen wurde, sondern dem FIA Grad 1 entspricht. Das ist die notwendige Einstufung, um Formel-1-Rennen abhalten zu dürfen.

Aktuell gastiert dort u.a. die Motorrad-Weltmeisterschaft sowie die Formel-4-Meisterschaft Südost-Asien. In der Vergangenheit fuhr in Buriram auch die asiatische Le Mans Series sowie die japanische Super-GT-Meisterschaft.

