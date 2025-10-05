Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

Rennaction in Singapur! Um 14:00 Uhr gehen beim 18. Saisonlauf der Formel 1 die Ampeln aus (im LIVE-Ticker >>>).

Am Samstag sicherte sich George Russell mit einer starken Runde die Pole Position, Max Verstappen geht neben ihm als Zweiter ins Rennen. Oscar Piastri sichert sich Startplatz drei, Lando Norris steht nur auf Position fünf.

Somit bietet sich erneut die Chance für Verstappen, Boden in der WM gutzumachen. Leader ist derzeit McLarens Piastri 25 Punkte vor Teamkollege Norris - und 69 Zähler vor dem amtierenden Weltmeister Verstappen.

Der Große Preis von Singapur im LIVE-Ticker:

