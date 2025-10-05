Suche
    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    George Russell hat sich am Samstag die Pole geholt, muss sich jedoch gegen Max Verstappen und die McLaren verteidigen. LIVE-Infos:

    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur Foto: © getty
    Rennaction in Singapur! Um 14:00 Uhr gehen beim 18. Saisonlauf der Formel 1 die Ampeln aus (im LIVE-Ticker >>>).

    Am Samstag sicherte sich George Russell mit einer starken Runde die Pole Position, Max Verstappen geht neben ihm als Zweiter ins Rennen. Oscar Piastri sichert sich Startplatz drei, Lando Norris steht nur auf Position fünf.

    Somit bietet sich erneut die Chance für Verstappen, Boden in der WM gutzumachen. Leader ist derzeit McLarens Piastri 25 Punkte vor Teamkollege Norris - und 69 Zähler vor dem amtierenden Weltmeister Verstappen.

    Der Große Preis von Singapur im LIVE-Ticker:

