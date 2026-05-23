Homophobe Rufe: FIFA bestraft Mexiko

WM-Mitgastgeber Mexiko kämpft weiter mit homophoben Beleidigungen durch Zuschauer während Fußball-Spielen.

Nachdem es zuletzt wieder zu Vorfällen auch bei Partien der Nationalmannschaft gekommen war, sperrte der Weltverband FIFA Fanbereiche beim Testspiel gegen Ghana (2:0) im Estadio Cuauhtemoc von Puebla.

Dieses gehört nicht zu den drei WM-Austragungsorten des Co-Gastgebers.