Ferrari-Star verlängert Vertrag langfristig

Charles Leclerc bekennt sich langfristig zu Ferrari.

Die Scuderia gibt am Mittwoch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Monegassen bekannt, der seit 2019 für den italienischen Traditions-Rennstall fährt.

Über die genaue Vertragslänge werden keine Angaben gemacht. In der Pressemitteilung heißt es lediglich, dass Leclerc auch in den "kommenden Saisons" die Farben des Teams vertreten werde.

WM-Titel als gemeinsames Ziel

"Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen", wird der achtfache Formel-1-Rennsieger zitiert.

"Für mich war sie schon immer so viel mehr als nur ein Team. Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden."

Gemeinsam hätte man "unglaubliche Momente" erlebt, aber auch einige schwierigere. "Doch ich glaube mehr denn je an dieses Team und bin zutiefst dankbar, dass wir Seite an Seite weiter auf unser gemeinsames Ziel hinarbeiten werden: die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen."

Seit 2019 für Ferrari im Einsatz

Leclerc ist 2018 als Ferrari-Junior bei Sauber in die Formel 1 eingestiegen, im folgenden Jahr holte ihn die Scuderia in das Team. An der Seite von Sebastian Vettel gewann er direkt zwei Rennen.

Insgesamt feierte der 28-Jährige acht Siege in der Königsklasse und stand bei 27 Grand Prix auf der Pole-Position. Auf dem Podium stand der Monegasse in 52 Rennen.

Der GP3- und Formel-2-Weltmeister wartet noch auf seinen ersten WM-Titel mit Ferrari, sein bislang bestes Resultat erzielte Leclerc in der Saison 2022, als er hinter dem späteren Weltmeister Max Verstappen mit drei Siegen Vizeweltmeister wurde.

In der laufenden Saison hält Leclerc bei drei Podestplätzen (Australien, Japan und Sprint in Miami) und liegt in der Fahrer-Wertung mit 75 Punkten auf Rang drei. Nur das Mercedes-Duo Andrea Kimi Antonelli (131 Punkte) und George Russell (88) ist besser.

Vertragsverlängerung "etwas ganz Natürliches"

"Charles gehört nun schon seit vielen Jahren zur Ferrari-Familie, und diese Vertragsverlängerung erscheint uns als etwas ganz Natürliches", meint Teamchef Fred Vasseur.

"Im Laufe der vergangenen Saisons haben wir miterlebt, wie er sich nicht nur zu einem der stärksten Fahrer der Formel 1 entwickelt hat, sondern auch zu einer Person, die vollkommen mit dem Team und allem, wofür Ferrari steht, im Einklang ist", so Vasseur.

"Wir schätzen sein Talent, wir lieben seine Entschlossenheit und die Art und Weise, wie er jeden Tag mit den Menschen in der Scuderia umgeht, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke. Wir wissen, wie viel ihm dieses Projekt bedeutet, und freuen uns darauf, weiter auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten."