F1-Ikone nennt WM-Favoriten: "Er hat alles, was es braucht"

Doppelweltmeister Mika Häkkinen, der den Rennsport nach wie vor genau verfolgt, hat sich im Zuge einer Pressekonferenz anlässlich des Laureus-Awards zur Formel 1 geäußert.

Von einem Fahrer zeigt sich der 56-jährige Finne besonders beeindruckt: Lando Norris. Auf die Titelchancen des McLaren-Piloten angesprochen, meint Häkkinen: "Ich denke, Lando ist absolut bereit, Weltmeister zu werden."

Norris verfüge mittlerweile über genügend Erfahrung, zudem habe er aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, sei selbstkritisch und arbeite hart an seiner Entwicklung. "Wenn du kein Weltmeister bist, aber auf dem Weg dorthin, erfordert das viele Fehler und viel Stress. Aber Lando ist bereit. Er ist absolut bereit, sein Ziel zu erreichen", ist der Finne überzeugt.

Vage Prognose: "McLaren scheint ein sehr starker Kandidat zu sein"

Darauf festlegen, dass der 25-jährige Brite in diesem Jahr Weltmeister wird, wollte sich der Doppelweltmeister von 1998 und 1999 jedoch nicht.

"Wer Weltmeister wird? Es ist, als hätte ich eine Kristallkugel hier am Flughafen", scherzt er. "McLaren scheint ein sehr starker Kandidat zu sein. Aber bei so vielen Grands Prix in dieser Saison kann alles passieren."

Letztendlich werde das Gesamtpaket über den Erfolg entscheiden, da ist sich Häkkinen sicher: "Es ist nicht nur der Fahrer, sondern das gesamte Team. Wer die beste Arbeit leistet, dessen Fahrer wird Weltmeister."

Der 56-jährige Finne holte seine beiden WM-Titel mit McLaren. "In meiner Zeit hat es sehr gut funktioniert. Wir konnten unglaubliche Ergebnisse erzielen", erinnert sich der Doppelweltmeister zurück.

Häkkinen über McLaren: "Sie verstehen, was es braucht, um erfolgreich zu sein"

In diesem Jahr hat der britische Rennstall bislang einen extrem starken Eindruck hinterlassen. Dafür gibt es Lob vom Ex-Schützling. "Es ist faszinierend, zu sehen, wie sich das Team anpasst. Man muss erkennen, wie man mit der jungen Generation heute arbeiten muss", so Häkkinen.

Er ergänzt: "Sie verstehen, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Sie wissen, wie wichtig es ist, die Menschen zu motivieren - nicht nur die Fahrer, sondern auch die Ingenieure, Mechaniker und sogar die Partner des Teams."

Abschließend hat er für Norris und dessen Teamkollegen Oscar Piastri noch einen Ratschlag parat: "Gebt Vollgas, bleibt fit, arbeitet eng mit den Ingenieuren zusammen, seid ehrlich zu den Medien."