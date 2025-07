F1: Spa im Zeichen des Neuanfangs bei Red Bull Racing

Vor knapp zwei Wochen wurde Christian Horner in seiner Funktion als Teamchef von Red Bull Racing entbunden. In Spa tritt der Rennstall am Wochenende daher erstmals in seiner Geschichte ohne den Briten an.

Noch epochaler wäre der Umbruch, wenn Max Verstappen das Team in ein paar Monaten verlassen würde - was aber nicht allzu realistisch ist. In der Fahrer-WM spitzt sich unterdessen das McLaren-interne Duell Oscar Piastri gegen Lando Norris zu.

Der Große Preis von Belgien - das erste Sprint-Wochenende seit Miami - wird für Horner-Nachfolger Laurent Mekies die erste Bewährungsprobe in seiner neuen Rolle im Red-Bull-Kosmos.

Verstappen freut sich auf Zusammenarbeit mit Mekies

Angesichts von Medienberichten aus England, wonach etliche Mitarbeiter wegen Horner das Team verlassen wollen, muss der Franzose den Burgfrieden herstellen und bei Verstappen wieder das Gefühl der Geborgenheit wecken.

"Ich freue mich darauf, eng mit Laurent zusammenzuarbeiten", wurde Verstappen in der Vorschau des Rennstalls zitiert.

Mercedes-Gerüchte reißen nicht ab

Bei den diversen Fragen nach seiner Zukunft, die dem Weltmeister in seinem Geburtsland gestellt werden, dürfte es für ihn kein einfaches Unterfangen werden, den Fokus zu finden. Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Verstappen zu Mercedes hatten zuletzt durch Fotos in den sozialen Netzwerken mit Teamchef Toto Wolff neue Nahrung erhalten.

"Wir haben immer ein gutes Auskommen gehabt. Zufällig verbringen wir auch den Urlaub in ähnlichen Gegenden", erklärte Wolff dazu im ORF-Interview.

Stand jetzt wird Verstappen auch 2026 für Red Bull fahren. Die Freiheiten, sich etwa im GT3-Bereich austoben zu können, kann ihm ein Konzern wie Mercedes in der Form nicht bieten.

Ausstiegsklausel kein Thema mehr

Die Möglichkeit, von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen, soll außerdem in diesem Jahr bereits verstrichen sein. Andererseits ist ein schnelles, zuverlässiges Auto für den 27-Jährigen das Wichtigste. Das hat er bei Red Bull Racing aktuell nur bedingt.

Ein klares Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber hat Verstappen bisher auf Nachfrage stets vermieden. Gleichzeitig hat Mercedes seine beiden Fahrer George Russell und Kimi Antonelli noch nicht über das laufende Jahr hinaus gebunden. All das hält die Gerüchteküche am Brodeln.

Spa bei Fahrern beliebt

In der Gesamtwertung liegt Verstappen als Dritter 61 Punkte hinter dem WM-Zweiten Lando Norris, dessen Mutter Belgierin ist. Norris trennen nur noch acht Punkte von seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der die Spitzenposition hält. In Spa will vor allem Verstappen, für den es um die letzte realistische WM-Chance geht, zum Gegenschlag ausholen.

Gemeinsam haben Piastri und Norris neun von 12 Rennen in diesem Jahr für McLaren gewonnen. In der folgenden Woche steht in Ungarn schon das nächste Rennen an.

Norris: "Eine legendäre Strecke"

"Der Sieg in Silverstone war ein unglaubliches Gefühl, aber jetzt konzentriere ich mich voll und ganz auf den Doubleheader", sagte Norris und betonte, er komme immer gerne hierher. "Es ist eine legendäre Strecke, die mit ihren vielen Hochgeschwindigkeitsabschnitten ein unglaubliches Fahrgefühl hat. Es ist zweifellos eines der Highlights im Kalender", meinte Piastri.

"Spa ist ein Klassiker und seit jeher meine Lieblingsstrecke im Kalender. Eine sehr traditionelle Rennstrecke, auf der man alles richtig machen muss, um eine gute Runde zu fahren", erläuterte Verstappen.

Auch Mercedes und Ferrari wollen beim vorletzten Grand Prix vor der Sommerpause ein Zeichen setzen. Im Vorjahr hatte Russell in Spa bereits gewonnen, ehe ihm der Sieg wegen eines zu leichten Autos am Grünen Tisch aberkannt wurde. Damit erbte den Sieg sein damaliger Teamkollege Lewis Hamilton, nun bei Ferrari.

