Comeback bei Heimrennen? Stroll verkündet Entscheidung

Der Große Preis von Kanada (13. Juni - 15. Juni) findet mit Lance Stroll statt. Das kündigte der 26-jährige Aston-Martin-Pilot am Mittwochnachmittag an.

"Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende bei meinem Heim-Grand-Prix wieder mit dem Team am Steuer zu sitzen. Ich habe immer hart gekämpft, um für das Rennen vor dem Publikum in Montreal bereit zu sein", wird der Mann aus Montreal von seinem Rennstall zitiert.

Stroll drehte bereits einige Runden

Stroll verzichtete zuletzt aufgrund von Schmerzen in der Hand und im Handgelenk auf einen Start in Barcelona. Der Heilungsprozess sei gut verlaufen und er konnte bereits einige Test-Runden in Le Castellet auf dem "Circuit Paul Ricard" drehen.

Sein Antritt in Montreal war aber ungewiss, Aston Martin hätte bei einem erneuten Ausfall auf einen seiner Reserve-Fahrer zurückgegriffen. Felipe Drugovich und Stoffel Vandoorne werden dadurch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mitwirken können.