Erstmals seit 1990: Spanien-GP nicht in Barcelona

Die Formel 1 hat den Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht.

Der F1-Rennkalender 2026 >>>

Der Grand Prix von Spanien wird dabei nicht mehr in Barcelona stattfinden. Der Circuit de Catalunya ist seit 1991 Austragungsort des "Gran Premio de España" gewesen, ab 2026 wird dieser dann jedoch auf dem neuen Madring (Anm.: offiziell Circuito de Madring) in Madrid ausgetragen werden.

Während das Rennen in der Hauptstadt bis zumindest 2035 im F1-Kalender sein wird, läuft der Kontrakt mit der Strecke in Katalonien nach 2026 aus. Unter anderem hat sich Carlos Sainz ausgesprochen, auch weiterhin in Barcelona fahren zu wollen - ob das realistisch ist, ist eine andere Frage.

2026 zwei Rennen in Spanien: Nicht das erste Mal in der F1-Geschichte

Wie GPblog erfahren haben will, wird das Rennen in Montmelo, das rund 20 Kilometer nördlich von Barcelona liegt, nächstes Jahr "Grand Prix de Barcelona-Catalunya" heißen.

Es wird dabei nicht das erste Mal sein, dass zwei spanische Städte innerhalb einer Saison Austragungsorte eines Rennens sind: Bereits 1994 und 1997 ist neben dem Spanien-Grand-Prix in Barcelona auch in Jerez (Grand Prix von Europa) gefahren worden, von 2008 bis 2012 hat dieser in Valencia stattgefunden.

