Vertrag verlängert! Domenicali bleibt Formel 1 erhalten

Stefano Domenicali bleibt weiter als Präsident und CEO der Formel 1 im Amt!

Das bestätigt die Königsklasse des Motorsports am Mittwoch in einer Aussendung auf "X". Der Italiener, der seit 2021 die Geschicke und Agenden der Formel 1 leitet, einigte sich auf eine Ausdehnung seines Vertrags auf 2029, weshalb Domenicali zumindest fünf weitere Jahre im Amt bleibt.

"Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung mit Stefano und blicken gespannt auf seine weitere Führung an der Seite des talentierten Managements von Formula 1 in den kommenden Jahren. Stefano war ein herausragender Verwalter des Geschäfts, hat auf der erfolgreichen Grundlage aufgebaut und das Wachstum der Formel 1 sowohl kommerziell als auch in der Fanbindung beschleunigt", so Derek Chang, CEO der F1-Eigentümer Liberty Media. Weiters betont er:

Domenicali: "Fühle mich geehrt"

"Seine Energie und Begeisterung für den Sport führen zu äußerst effektiven Strategien und Ergebnissen. Im Namen von Liberty sind wir dankbar für seine Zusammenarbeit und äußerst zuversichtlich, dass das F1-Team weiterhin zum Erfolg des Sports, unserer Fans, Partner und Aktionäre beitragen wird".

Auch Domenicali freut sich über die Verlängerung seines Arbeitsverhältnisses: "Ich fühle mich geehrt, dieses unglaubliche Sport weiter führen zu dürfen, den ich liebe und der seit meiner Kindheit ein Teil meines Lebens ist, und bin der Liberty-Media-Gruppe für ihr Vertrauen dankbar.

Formel 1: Die besten Bilder der Testfahrten in Bahrain

Stefano Domenicali continues on as President and CEO of Formula 1https://t.co/0mcoDVwnqQ — Formula 1 (@F1) March 12, 2025