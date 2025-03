Pole! Lewis Hamilton überrascht im Sprint-Quali von China

Das erste Sprint-Qualifying der Formel-1-Saison ist entschieden!

Lewis Hamilton überrascht in Shanghai (Sprintrennen am Samstag ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) nach dem Debakel von Melbourne die Weltöffentlichkeit, stellt im entscheidenden zweiten Outing der dritten Stufe in 1:30.849 Minuten einen neuen Streckenrekord auf.

Zweiter wird überraschend Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot belegte noch im Training Rang 16, muss sich in seiner Qualifying-Runde nur um 0,018 Sekunden gegen seinen einstigen WM-Rivalen geschlagen geben.

Rang drei geht an Oscar Piastri (+0,080/McLaren), Vierter wird Hamiltons Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc (+0,208). Die Fünf geht an George Russell (+0,320/Mercedes), Lando Norris (6./+0,544) enttäuscht, leistet sich in Kurve 14 einen Verbremser.

Andrea Kimi Antonelli (7./+0,889), Yuki Tsunoda (8./+0,924), Alex Albon (9./+1,003) und Lance Stroll (10./+1,133) runden die Top Ten ab.

Im ersten SQ3-Outing legt noch Piastri vor, setzt in 1:30.929 Minuten zwischenzeitlich einen neuen Streckenrekord. Rang zwei geht nach dem ersten Outing an Russell, der von Norris (leistet sich einen Quersteher in Kurve 13) verfolgt wird.

Alonso und Sainz unterliegen Teamkollegen

In der zweiten Qualifyingstufe, dem SQ2, ist unter anderem für Fernando Alonso (11./+0,641) Schluss. Der Spanier scheitert in der Entscheidung an der Tsunoda-Zeit, der sich als Zehnter in die dritte Stufe rettet.

Oliver Bearman (12./+0,804) zeigt im Haas eine starke Leistung, Carlos Sainz (13./+1,151) im Williams allerdings nicht und enttäuscht. Gabriel Bortoleto (14./+1,390) setzt im Sauber immerhin eine Zeit, während sich Rookie-Kollege Isack Hadjar (15.) aufgrund eines Fahrfehlers die Chance auf einen Sprung in das SQ3 nimmt und ohne Rundenzeit verbleibt.

Lawson enttäuscht erneut

Liam Lawson hat weiterhin keinen leichten Einstand bei Red Bull Racing. Der Neuseeländer scheitert bereits in der ersten Sprint-Quali-Runde, wird mit einem Rückstand von 1,517 Sekunden 20. "Es tut mir leid, aber ich habe die Reifen nicht ins Fenster bekommen", funkt der 23-Jährige anschließend an den Kommandostand.

Ebenfalls raus ist der Deutsche Nico Hülkenberg, der noch im Training auf Rang sechs gefahren ist. Der Sauber-Pilot wird 19., hat einen Rückstand von 1,463 Sekunden. Ebenfalls raus sind Jack Doohan (16.) sowie dessen Alpine-Teamkollege Pierre Gasly (17.) und Haas-Fahrer Esteban Ocon (18.).

Das gesamte Ergebnis des Shootouts in der Übersicht:

