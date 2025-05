Jack Aitken feiert am Lausitz-Sonntag seinen ersten Saisonsieg.

Der Brite in Emil-Frey-Diensten ringt in der Schlussphase seinen Rennrivalen Rene Rast (Schubert-BMW) nieder und übernimmt in der letzten Runde mit einem Überholmanöver in der zweiten Kurve die Führung.

Der Ferrari-Fahrer, der 2020 in der Formel 1 ein Rennen gefahren ist, lässt keinen Konter des Wahl-Bregenzers zu und fährt seinen insgesamt fünften DTM-Sieg ein.

Bortolotti schrammt an den Top 5 vorbei

Hinter dem Pole-Setter des Sonntagslaufs wird es in der Zieleinfahrt spannend: Rast liefert sich gegen einen deutlich schnelleren Jules Gounon (3./Mann-Filter-Mercedes) ein Foto-Finish, bleibt aber mit der Fahrzeugfront vor dem GT3-Star.

Jordan Pepper (TGI-Lamborghini) und Vortages-Zweiter Maro Engel (Winward-Mercedes) belegen die Plätze vier und fünf. Aus dem Hinterfeld stürmt der Titelverteidiger Mirko Bortolotti (Abt-Lamborghini) bis auf Rang sechs vor, Samstagssieger Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) ist hingegen nur Neunter.

Bitter wird es für Thomas Preining: Der Porsche-Werkspilot fällt nach Platz drei im Qualifying bereits in der Startphase aus. Für den Linzer ist es der erste Nuller der Saison.

