Bereits zweiter DTM-Saisonsieg für Lucas Auer!

Lucas Auer hat im dritten DTM-Rennen der Saison am Samstag auf dem Lausitzring schon seinen zweiten Sieg gefeiert und ist Gesamtleader.

Der 30-jährige Tiroler und Neffe von Ex-Formel-1-Star Gerhard Berger freut sich im Mercedes (Team Landgraf) über seinen insgesamt elften Sieg in der DTM.

Der zweite Österreicher in der Serie, Thomas Preining, landet im Porsche auf dem sechsten Rang. Am Sonntag (13.30 Uhr) geht das vierte Saisonrennen in Szene.

Auer hält Engel hinter sich

Auer gewinnt am Samstag vor den Deutschen Maro Engel (Mercedes/+1,344 Sek.) und Rene Rast (BMW/+5,083).

Gesamt führt er mit nun 63 Punkten vor Jules Gounon (Mercedes/47 Zähler).

Der Österreicher gewinnt auch die Qualifikation und holt damit drei zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung.

Vierter Sieg am Lausitzring

Der Lausitzring liegt ihm besonders, es war an diesem Schauplatz sein vierter Sieg. "Es war hart, wir hatten einen guten Boxenstopp. Und es war ein toller Fight mit Maro", bezieht sich Auer auf einen harten Kampf um die Führung nach dem perfekt gelungenen Reifenwechsel.

Wenn es nach ihm ginge, könnte es am Sonntag so weitergehen. "Ich würde nicht nein sagen", sagt er lächelnd. Jedenfalls könnte er sich an den Sound der Bundeshymne, wenn auch am Samstag verkürzt, gewöhnen.

