Heftiger Massencrash sorgt für Chaos bei Formel-4-Rennen

Zu einem großen Unfall ist es beim Formel-4-Rennen in Imola gekommen!

In der Startphase des Rennens stoßen am Samstagabend gleich mehrere Piloten auf der Start-Ziel-Geraden zusammen und sorgen für Chaos auf der Strecke.

Bei dem Crash, an dem insgesamt 15 Autos beteiligt sind, kommt glücklicherweise niemand zu Schaden, die Rennleitung reagiert jedoch sofort und unterbricht das Rennen.

Auslöser für die Massenkarambolage sind gleich mehrere Boliden, die nach der Startfreigabe nicht von der Stelle kommen und so den Weg für die dahinter fahrenden Piloten verstellen.

Das Rennen wurde am Samstag aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit und Lärmschutzvorschriften nicht mehr fortgesetzt, am heutigen Sonntag soll dieses fortgeführt werden.

