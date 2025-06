Charlie Wurz landet beim Qualifying der Formel 3 in Spielberg in den Top Ten!

Der Österreicher legt mit seinem Trident eine Rundenzeit von 1:21,040 hin und klassiert sich damit auf dem zehnten Platz. Auf den Polesetter, Red-Bull-Junior Nikola Tsolov (Campos), fehlen ihm gute drei Zehntel. Der Bulgare schafft eine Rundenzeit von 1:20,743.

Zweiter wird Brad Benavides (AIX), gefolgt von Wurz-Teamkollege Noah Stromsted und Bruno del Pino (MP).

Am Samstag steht um 10:05 Uhr das Sprintrennen an. Hier werden die Top 12 des Qualifyings umgedreht, sprich Wurz wird als Dritter in den Sprint gehen. Das Hauptrennen der Formel 3 findet am Sonntag bereits um 8:30 Uhr statt.

