Djuricin: "In dieser Phase war ich wirklich überheblich"

LAOLA1: Wir haben rund um die U19-EM mal ein Interview gemacht, da hast du erzählt, dass dir die Hertha-Trainer in deiner Anfangszeit mal ein Video gezeigt haben, wie du dich auf dem Platz so gibst.

Djuricin: Bei Rapid bin ich als Stürmer vorne stehengeblieben, langer Ball, ein bisschen gedribbelt, nie zurückgelaufen. Thomas Krücken – damals mein Trainer, heute Nachwuchsleiter bei Man City – hat mir dann dieses Video gezeigt. Ich habe gemerkt: Da spielt jeder besser als ich. Die Verteidiger haben mich schwindelig gespielt, ich bin nicht gelaufen, habe keinen Willen gezeigt. Es war heftig, das zu sehen. Ich habe die DVD noch daheim.

LAOLA1: Mit 17 Jahren hast du bei deinem Profi-Debüt einen Doppelpack erzielt und für den ersten Hertha-Heimsieg seit über einem Jahr gesorgt. "Super-Ösi" hat die "Bild" geschrieben, in der "Berliner Zeitung" war vom "Wunderbengel" zu lesen.

Djuricin: Nach diesem Tag wusste ich, dass es in Berlin zwölf Tageszeitungen gibt, auf jeder Titelseite war mein Gesicht. Das hat etwas mit mir gemacht. Ich war immer ein Typ, der überheblich wirkt. In dieser Phase war ich das auch wirklich. Natürlich gehst du dann mal fort, lässt dich feiern, das hätte jeder 17-Jährige gemacht. Im Nachhinein war ich damals wahrscheinlich zu viel unterwegs.