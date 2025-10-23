Standpunkt

Hat der Wintersport eine Zukunft?

Wintersport bedeutet Tradition, Identität und Wirtschaftsfaktor - aber wie lange noch?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt – begleitet von einem User-Voting.

In der zweiten Folge geht es um die Zukunft des Wintersports. Mit dabei: Daniela Kulovits, Martin Huber und Moderator Patrick Gstettner.

Hier ansehen:

Standpunkt als Podcast anhören:

