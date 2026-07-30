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Auch CONCACAF-Gegenwind für Gianni Infantinos WM-Pläne
Nach der UEFA will auch der Verband Nord- und Zentralamerikas nichts mit den Investorenplänen zu tun haben.
Die UEFA schickte ein starkes Statement gegen die Pläne zum "Ausverkauf" der Fußball-Weltmeisterschaft durch Gianni Infantino und will zukünftige FIFA-Turniere boykottieren, sollten Investoren zum Zug kommen (alle Infos>>>).
In einem Meeting der 41 Mitgliedsverbände mit dem CONCACAF-Präsidenten, den Gremiumsmitgliedern sowie den CONCACAF-Gremiumsmitgliedern innerhalb der FIFA wurden der Verkauf von Anteilen an der FIFA-WM an Investoren diskutiert und letztendlich abgelehnt.
"Während des Meetings haben die Mitglieder große Sorge über den Ablauf des Vorschlags, die künstlich kurze Deadline und die Abwesenheit jedes Review- oder Zustimmungsprozesses durch die zuständigen FIFA-Gremien geäußert. Zusätzlich wurde die Notwendigkeit privater Investitionen zur Finanzierung bestehender und neuer FIFA-Programme nach der profitabelsten FIFA-Weltmeisterschaft in der Geschichte in Frage gestellt", heißt es in einer Aussendung.