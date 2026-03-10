Unterstützung für Nagelsmann bei WM - Schreuder kommt ins Team

Das DFB-Trainerteam wird für die anstehende WM vergrößert.

Neu mit dabei ist ab sofort der Niederländer Aldred Schreuder, den Teamchef Julian Nagelsmann bereits vom Bundesligisten TSG Hoffenheim kennt.

"Ich habe mit Julian Nagelsmann sehr vertrauensvoll und erfolgreich in Hoffenheim zusammengearbeitet. Er hat mich damals als junger Trainer mit seinem Mut, seinem Ehrgeiz und seinem Fachwissen begeistert. Auch nach dieser Zeit sind wir immer in gutem Kontakt geblieben. Es ist für mich eine große Ehre, dass Julian und sein Team mich gefragt haben, sie bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen", sagt Schreuder gegenüber dem DFB.

Mehr Fokus auf Standards

Auch der Cheftrainer selbst findet lobende Worte für seinen Assistenten: "Ich schätze Alfred als Trainer und Menschen sehr. Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft. Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann", sagt er.

Dazu ergänzt er: "Wir erwarten, dass Standards bei dieser WM eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Deshalb wollen wir den Fokus im Training und in der Vorbereitung auch verstärkt auf diese legen."

Der 53-jährige Schreuder wird das Team bereits ab den Spielen gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) unterstützen. Er wird bis einschließlich zur Weltmeisterschaft im Sommer mit an Board sein.

Erfolge als Trainer und Spieler

In seiner aktiven Zeit wurde er als Spieler mit Feyenoord Rotterdam niederländischer Meister und Pokalsieger.

Auch als Co-Trainer feierte er große Erfolge. Er holte mit Barcelona den spanischen Pokal und gewann mit Ajax Amsterdam und Twente Enschede die Meisterschaft und den Pokal.

In der Rolle des Cheftrainers feierte er mit dem FC Brügge 2022 die Meisterschaft.

Seine letzten Engagements hatte er bei Kulbs im Mittleren Osten, aktuell hat er einen Vertrag bei Al-Diraiyah FC aus Saudi-Arabien.