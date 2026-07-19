WM-Programm, 19. Juli: Wer krönt sich zum Weltmeister?

Der letzte Tag der WM steht an!

Im Finale trifft Spanien auf Argentinien. Das Spiel findet im New York New Jersey Stadion statt. Geleitet wird es von Slavko Vincic.

Nicht nur die Teams wollen den Pokal nach Hause holen, Argentiniens Superstar Messi hofft zudem auch auf Tore. Im Spiel um Platz drei wurde er von Mbappé in der ewigen WM-Torschützenliste verdrängt. Der Franzose hält bei 22 Treffern, Messi bei 21.

Programm, 19. Juli (MESZ):

21:00 Uhr: Spanien - Argentinien (LIVE-Ticker >>>)