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WM-Programm, 19. Juli: Wer krönt sich zum Weltmeister?
Der große Tag ist gekommen! Nach dem packenden Spiel um Platz drei steht am heutigen Sonntag das Finale zwischen Spanien und Argentinien an.
Der letzte Tag der WM steht an!
Im Finale trifft Spanien auf Argentinien. Das Spiel findet im New York New Jersey Stadion statt. Geleitet wird es von Slavko Vincic.
Nicht nur die Teams wollen den Pokal nach Hause holen, Argentiniens Superstar Messi hofft zudem auch auf Tore. Im Spiel um Platz drei wurde er von Mbappé in der ewigen WM-Torschützenliste verdrängt. Der Franzose hält bei 22 Treffern, Messi bei 21.
Programm, 19. Juli (MESZ):
21:00 Uhr: Spanien - Argentinien (LIVE-Ticker >>>)
Argentinien hofft bei der WM 2026 auf die Titelverteidigung. Einen großen Beitrag dazu soll Top-Torschütze Messi leisten. Er erzielte im bisherigen Turnier acht Tore und schoss sein Team damit nahezu im Alleingang ins Finale.
Auf der Gegenseite trifft das Team von Trainer Lionel Scaloni auf Shootingstar Yamal. Neben dem 19-Jährigen muss die Verteidigung ein Auge auf Oyarzabal haben, der bisher fünf Treffer verbuchen konnte.
Schaut man sich die Statistik an, darf Hochspannung erwartet werden. Lediglich das letzte Testspiel konnte Spanien 2018 mit 6:1 gewinnen.