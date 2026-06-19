Sechzehntelfinale fix! USA setzt sich gegen Australien durch

Die USA geht auch in ihrem zweiten Spiel als Sieger vom Platz. Bei der Heim-WM besiegt man in Gruppe D in Seattle Australien mit 2:0.

Damit dürfen sich die US-Boys bereits über den Einzug in die K.o.-Runde freuen.

Holt die Türkei im zweiten Spiel gegen Paraguay (Samstag, 5:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) keinen Sieg, steht die USA bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger fest.

Eigentor bringt Gastgeber in Führung

Nach einem ersten Abtasten und dem ersten Torschuss der Australier durch Touré (2.) hat der Gastgeber vorerst mehr vom Spiel.

Das wird in Minute elf belohnt. Balogun zieht auf der linken Seite mit hohem Tempo in Richtung gegnerisches Tor. Seine anschließende Hereingabe will Burgess klären, dies misslingt ihm jedoch, er trifft ins eigene Tor (11./ET).

Damit wird der Spielplan der Australier, die ohne ihre Torschützen vom Türkei-Spiel Metcalfe und Irankunda starten, aber dafür mit GAK-Verteidiger Jacob Italiano, schnell zunichte gemacht.

USA gibt weiter Ton an

Unterkriegen lassen sie sich dennoch nicht.

Nahezu im Gegenzug vergibt Leckie aus guter Position (12.). Die nächste Möglichkeit gehört dann wieder den Amerikanern. McKennie kommt nach einer Ecke zum Kopfball, diesmal ist die australische Verteidigung jedoch wachsam (15.).

Der Gastgeber hat deutlich mehr vom Spiel, nahezu durchgehend wird die gegnerische Abwehr geprüft.

Zweites Tor kurz vor der Pause

In der 43. Spielminute steht es 2:0.

Nach einem Freistoß kommt Dest zum Ball, sein Schuss wird jedoch abgefälscht. Die Kugel kommt zu Freeman, der per Kopf trifft (43.). Nachdem Schiedsrichter Felix Zwayer zuerst auf Abseits entscheidet, wird der Treffer vom VAR überprüft und wenig später bestätigt.

Die USA macht in Hälfte zwei dort weiter, wo sie aufgehört hat. Balogun läuft alleine auf das Tor der Australier zu, wird jedoch im letzten Moment von Circati abgefangen, der seinen Schuss zur Ecke abwehren kann.

Australien kommt besser ins Spiel

Doch auch Australien kommt durch den eingewechselten Volpato zu einer Chance (62.). Er verzieht jedoch über das Tor. Die USA hat nicht mehr den Zugriff wie zu Beginn des Spiels, doch Australien kann dies nicht nutzen.

Die beste Möglichkeit vergibt Geria in der 85. Minute nach einer Flanke. Er kommt frei zum Abschluss, Adams kann jedoch im letzten Moment klären.

USA führt Gruppe D an

Das Spiel wird gegen Ende intensiver und körperbetonter. Ein Tor fällt jedoch nicht mehr, somit darf die USA über ein 2:0 jubeln.

Die Gruppe D wird von den USA mit sechs Punkten angeführt, Australien liegt mit drei Zählern auf Rang zwei. Die Türkei und Paraguay spielen im direkten Duell um ihre ersten WM-Punkte.