Erneut nur Remis! Belgien verzweifelt in Unterzahl gegen den Iran

Erneut kein Sieg für die "Roten Teufel"!

Belgien muss sich am zweiten Spieltag der Gruppe G mit einem 0:0-Remis gegen den Iran zufrieden geben.

Dabei übernehmen die Belgier zu Beginn früh die Kontrolle. Nach nur vier Minuten rauscht mit Lukaku der Stürmerstar der „Roten Teufel" mit zu viel Risiko in den Iran-Torhüter Beiranvand, aber es gibt folgerichtig nur die Gelbe Karte.

Daraufhin scheitern De Cuyper (9.) und Tielemans (22.) am iranischen Goalie. Auf der Gegenseite zeichnet sich indes Belgien-Keeper Courtois bei einem Abschluss ins linke Eck aus (14.).

Iran beinahe mit der Führung - aber der VAR kassiert das Tor ein

Fast aus dem Nichts kommt der Iran aber beinahe zur Führung. Eine freche Freistoßvariante nutzt Mehdi Taremi aus und schiebt den Ball ins rechte unter Eck (25.). Doch Taremi steht knapp im Abseits und der Treffer wird folgerichtig vom VAR aberkannt.

Belgien agiert danach vor der Pause zu ideenlos und lässt die Führung aus.

Auch nach dem Seitenwechsel suchen die Belgier weiterhin spielerische Lösungen. Saelemaekers scheitert am Außennetz (50.), ehe aber die Iraner durch Taremi zu einem strammen Schuss kommen (53.).

Belgien lässt die Führung aus und gerät in Unterzahl

Zur Stundenmarke lässt Belgien die zu diesem Zeitpunkt beste Chance aus. De Cuyper scheitert aber nach einem starken Querpass von De Bruyne am iranischen Torhüter. Doch danach kommt es zu einer äußerst bitteren Situation für die Belgier.

Denn Nathan Nogy verliert als letzter Mann die Ballkontrolle und sieht nach einem Zweikampf mit Taremi die Rote Karte (67.).

In der Folge verzeichnet der Iran etwas mehr Spielanteile. Courtois bewahrt die Belgier bei einem Distanzschuss aber vor dem Rückstand (81.). Doch auch die Belgier kommen nach einer Direktabnahme von De Cuyper zu einem weiteren Abschluss (86.).

Beinahe kommen die "Roten Teufel" noch zum späten Siegestreffer. Lukebakio scheitert aber mit einem Abschluss auf das linke Eck knapp am Siegestreffer in der Nachspielzeit.

Daher stehen die Belgier nun vor dem letzten Gruppenspieltag mit nur zwei Punkten richtig unter Druck.

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