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Tätlichkeit! Verpasst ein Portugal-Star den WM-Auftakt?

Der Offensivspieler lässt sich bei der WM-Generalprobe in Oeiras zu einer Tätlichkeit hinreißen. Muss Portugal nun ohne den Milan-Star auskommen?

Tätlichkeit! Verpasst ein Portugal-Star den WM-Auftakt? Foto: © IMAGO / Picture Point LE
Textquelle: © LAOLA1
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Das kann ernsthafte Folgen haben!

Portugal-Star Rafael Leao bekommt bei der WM-Generalprobe der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile eine glatt Rote Karte.

Nach einem verbalgeführten Gerangel mit dem Chilenen Ivan Roman wird der 26-Jährige kurz vor der Pause wegen einer Handgreiflichkeit des Feldes verwiesen.

Ob Portugal nun ohne den Angreifer des AC Milan bei der WM-Endrunde auskommen muss, wird die FIFA-Disziplinarkommission entscheiden.

Portugal trifft in Gruppe K zum Auftakt auf auf die Demokratische Republik Kongo (17.06.). Zudem wartet Kolumbien und Usbekistan auf die portugiesische Auswahl.

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