Superstar Yamal "noch nicht ganz fit" für Spaniens Startelf

Lamine Yamal fühlt sich nicht zu 100 Prozent fit und wird für Spanien im Spiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag (18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bei der Weltmeisterschaft wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen.

Yamal ging mit einer Verletzung an der linken Oberschenkelmuskulatur in das Turnier und kam im Auftaktspiel am Montag, einem enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde, von der Ersatzbank ins Spiel.

"Mir geht es gut, ich fühle mich gut, aber es ist noch zu früh", sagte Yamal dem spanischen Sender RTVE. "Es ist unnötig (Risiken einzugehen, Anm.). Ich durchlaufe einen Anpassungsprozess, es ist noch nicht der Zeitpunkt für ein volles Spiel. Aber ich kann so viele Minuten spielen, wie der Trainer möchte."

Der 18-jährige Yamal kam gegen Kap Verde in der 71. Minute ins Spiel, konnte die "Furia Roja" aber nicht zum Sieg gegen die Nation mit rund einer halben Million Einwohnern führen, die ihr Debüt beim wichtigsten Fußballereignis gab.

Kritische Spiele stehen bevor

Nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag in Atlanta reist Spanien nach Guadalajara, um gegen Uruguay im Spitzenspiel der Gruppe H anzutreten. Dieses Spiel könnte entscheidend sein und Yamals volle Fitness könnte für Spanien von entscheidender Bedeutung sein.

Yamal sagte, sein Teamkollege Nico Williams, der ebenfalls mit einer Verletzung angereist war, sei in seinem Erholungsprozess weiter fortgeschritten als er.

"Physisch ist er sogar besser als ich", sagte Yamal. "Wir haben es nicht eilig. Wir haben ein großartiges Team mit Top-Spielern und wir müssen Schritt für Schritt vorgehen."

Star-Appeal in den USA

Trotz seines jungen Alters reiste Yamal als einer der größten Stars des Turniers zur Weltmeisterschaft.

Er hat sich schon seit einiger Zeit bei Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft etabliert und La Roja zum Gewinn der Europameisterschaft 2024 geführt. In der vergangenen Saison führte er Barcelona zur spanischen Meisterschaft.

Seine Popularität in den Vereinigten Staaten war bei der Weltmeisterschaft offensichtlich. Eine Anzeige mit seinem Bild ragt über dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta empor, wo Spanien seine Kampagne begann.

"Ich nehme das natürlich, ich bin es gewohnt", sagte Yamal über seine Popularität. "Ich weiß, was ich sowohl außerhalb als auch innerhalb Spaniens repräsentiere. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben, das ist es, was die Fans wollen. Wenn dein Bild auf diesem Gebäude ist, dann liegt es daran, dass du auf dem Spielfeld Dinge tun kannst, die die Leute mögen, Dinge, die sie begeistern, wenn sie dich spielen sehen."