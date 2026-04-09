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Ohne österreichische Beteiligung - FIFA nominiert WM-Referees

Das letzte Mal, dass ein Österreicher bei einem Großturnier dabei war, war bei der Heim-EM 2008.

Ohne österreichische Beteiligung - FIFA nominiert WM-Referees Foto: © GETTY
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Die FIFA hat für die kommende Fußball-WM insgesamt 52 Schiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Video-Spieloffizielle aus allen sechs Konföderationen und 50 FIFA-Mitgliedsverbänden für das Turnier in Nordamerika nominiert.

Beim XXL-Turnier mit 104 Spielen vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada sind auch sechs Frauen-Referees dabei. Einen Schiedsrichter aus Österreich gibt es im Aufgebot - wenig überraschend - hingegen nicht.

Bereits bei den Schiedsrichter-Vorbereitungskursen für die WM war kein Österreicher dabei. Der letzte österreichische Referee, der bei einem Großturnier als Spielleiter im Einsatz war, ist Konrad Plautz. Er pfiff bei der Heim-EM 2008. Der letzte rot-weiß-rote WM-Schiri war Günter Benkö 1998.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

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