Elfenbeinküste Elfenbeinküste CIV
Norwegen Norwegen NOR
Endstand
1:2
0:1 , 1:1
  • Amad Diallo
  • Antonio Nusa
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Highlights: So schießt Haaland Norwegen ins WM-Achtelfinale

Der Superstar trifft in einem Spiel, das zwei Traumtore erlebt, spät zum Sieg.

Textquelle: © LAOLA1
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Erling Haaland hat es wieder getan - der Torjäger hat Norwegen mit seinem fünften Turnier-Treffer zum 2:1-Sieg über die Elfenbeinküste und damit ins WM-Achtelfinale geschossen.

Vor seinem Tor in der 86. Spielminute traf Teamkollege Antonio Nusa sehenswert ins Kreuzeck (39.). Den Ivorern gelang nach einer tollen Aktion von Amad Diallo der Ausgleich (74.).

Die Highlights des Spiels:

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