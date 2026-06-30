Elfenbeinküste CIV
Norwegen NOR
Endstand
1:20:1 , 1:1
-
Amad Diallo
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Antonio Nusa
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Erling Haaland
NEWS
Highlights: So schießt Haaland Norwegen ins WM-Achtelfinale
Der Superstar trifft in einem Spiel, das zwei Traumtore erlebt, spät zum Sieg.
Erling Haaland hat es wieder getan - der Torjäger hat Norwegen mit seinem fünften Turnier-Treffer zum 2:1-Sieg über die Elfenbeinküste und damit ins WM-Achtelfinale geschossen.
Vor seinem Tor in der 86. Spielminute traf Teamkollege Antonio Nusa sehenswert ins Kreuzeck (39.). Den Ivorern gelang nach einer tollen Aktion von Amad Diallo der Ausgleich (74.).