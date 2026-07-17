NEWS

Bericht: Wiederwahl von Infantino so gut wie sicher

Der amtierende FIFA-Boss dürfte im März erneut wiedergewählt werden, er kann auf breite Unterstützung bauen.

Bericht: Wiederwahl von Infantino so gut wie sicher Foto: © IMAGO / Brazil Photo Press
Textquelle: © APA
Kommentare

Offenbar hat sich eine überwältigende Mehrheit der FIFA-Mitgliedsverbände für eine Wiederwahl von Gianni Infantino ausgesprochen.

Der amtierende Präsident des Fußball-Weltverbands habe trotz des Wirbels um die aufgehobene Rot-Sperre für US-Profi Folarin Balogun die formale Unterstützung von über 200 Ländern erhalten, berichtete der "Guardian".

Demnach habe nur eine Handvoll der 211 Verbände kein Unterstützungsschreiben unterschrieben.

Bisher kein Gegenkandidat

Der deutsche Verband bestätigte zuletzt, kein Unterstützungsschreiben für die Wiederwahl Infantinos unterzeichnet zu haben.

Dennoch darf sich Infantino zum jetzigen Stand seiner erneuten Wiederwahl beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 im marokkanischen Rabat sicher sein. Auch wenn es nach dem Fall Balogun vor allem aus Europa kritische Stimmen gegeben hatte, hat sich bisher kein Gegenkandidat erklärt.

Die Rot-Sperre des US-Stürmers war nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump bei Infantino durch die formal unabhängige Disziplinarkommission aufgehoben worden, dies hatte für einige Kritik am FIFA-Präsidenten gesorgt. Eine breite Opposition ist in der Fußballwelt derzeit aber nicht in Sicht.

Infantino seit 2016 im Amt

Bis 18. November können Kandidaten von den FIFA-Mitgliedsverbänden vorgeschlagen werden. Infantino hatte beim FIFA-Kongress Ende April in Vancouver angekündigt, im kommenden Jahr zum vierten Mal um den Posten als FIFA-Präsident zu kandidieren.

Infantino war 2016 auf Joseph Blatter gefolgt und zweimal jeweils ohne Gegenkandidaten im Amt bestätigt worden. Laut Statuten wäre eine erneute Amtszeit bis 2031 seine letzte als FIFA-Chef.

Kritik von Menschenrechtsorganisation

Schon rund um den Kongress in Vancouver hatten Verbände aus Südamerika, Afrika und Asien geschlossen ihre Unterstützung für Infantino zugesagt. Damit hätte der 56-Jährige bereits die erforderliche Mehrheit für eine Wiederwahl.

Diese Woche hatte die britische Menschenrechtsorganisation FairSquare nach eigenen Angaben gegen Infantino eine Beschwerde beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eingelegt.

Sie wirft dem Funktionär vor, wiederholt gegen die IOC-Regeln zur politischen Neutralität verstoßen zu haben. Der Hauptvorwurf: Infantino soll Trump seine politische Unterstützung angeboten haben.

Mehr zum Thema

Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis

Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis

Fußball WM
8
4,3 Millionen Euro: Peles WM-Trikot wurde versteigert

4,3 Millionen Euro: Peles WM-Trikot wurde versteigert

Fußball
1
Human Rights Watch mit massiver Kritik an der FIFA

Human Rights Watch mit massiver Kritik an der FIFA

Fußball WM
26
Wackelt das WM-Finale? Das ist die Prognose

Wackelt das WM-Finale? Das ist die Prognose

Fußball WM
Test-Siege für Ried und WAC - WSG unterliegt Traditionsklub

Test-Siege für Ried und WAC - WSG unterliegt Traditionsklub

Bundesliga
1
Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen

Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen

Bundesliga
1
Geldregen für Freiburg: Manzambi unterschreibt in England

Geldregen für Freiburg: Manzambi unterschreibt in England

Premier League

Kommentare

Fußball Gianni Infantino Folarin Balogun Fifa Sonstiges (Fußball)