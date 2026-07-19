27 statt 15 Minuten Pause: So lief die erste Halbzeitshow

Bei der ersten Halbzeitshow der Fußballgeschichte haben Stars wie Justin Bieber, Madonna und Shakira ein Musikspektakel abgeliefert - und die Pause damit auf rund 27 Minuten fast verdoppelt.

Auf einer regenbogenfarbenen Plane über dem Rasen und begleitet von Feuerwerk, einer Band und Tänzern und Tänzerinnen traten die Musik-Stars rund elf Minuten lang auf.

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Dass die normalerweise 15-minütige Pause für die Show überzogen werden würde, hatte schon im Vorfeld Debatten ausgelöst.

Madonna eröffnet Show

Das Spektakel begann mit Madonna, die sich gemeinsam unter anderem mit den brasilianischen Fußball-Legenden Ronaldo und Ronaldinho durch die Katakomben ins Stadion fahren ließ und dabei ihren Hit "Music" sang.

Anschließend präsentierte die südkoreanische Band BTS den Song "Dynamite". Der kanadische Superstar Justin Bieber wurde wie ein Ersatzspieler eingewechselt, spielte Gitarre und sang minimalistisch seinen Song "Everything Hallelujah". Dabei veränderte er auch eine Textzeile und machte daraus: "It's the World Cup - Hallelujah" (Es ist WM - Halleluja).

Shakira und Burna Boy sangen WM-Hit

Schließlich sangen Shakira und Burna Boy umgeben von Tänzern ihren WM-Hit "Dai dai". Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel trat gemeinsam mit der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf.

Am Schlagzeug saß die Muppet-Figur Elmo. Auf den Leinwänden wurden währenddessen Szenen aus diesem Turnier und der Fußballgeschichte eingeblendet.

Nach Ende der ersten Hälfte hatte zunächst eine Countdown-Uhr fünf Minuten bis zur Halbzeitshow herunterzuzählen begonnen, dann hatten Helfer eine regenbogenfarbene Plane über den Rasen ausgerollt, auf der ein großer bunter Fußball zu sehen war und unterschiedliche Wörter in verschiedenen Sprachen zu lesen waren - unter anderem das Wort "Glauben".

Auch ein Musikorchester betrat den Rasen. Zum Abschluss kamen Ballons dazu und groß wurden in Woodstock-Hippie-Ästhetik die Buchstaben des Worts "Love" (Liebe) präsentiert.

Vorbild Super Bowl

Im US-Football ist die Halbzeitshow schon lange fester Bestandteil des Spektakels. Superstars wie Rihanna, Bad Bunny, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen oder Beyoncé haben bei der Super Bowl, dem Endspiel der US-Football-Liga NFL, bereits Pausen-Konzerte abgeliefert - und damit für hohe Einschaltquoten und Gesprächsstoff gesorgt. Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gab es so etwas aber noch nie.

Kuratiert wurde die Halbzeitshow von Coldplay-Sänger Chris Martin - im Auftrag des Fußball-Weltverbands (FIFA) und der Hilfsbewegung Global Citizen, die die Show mitproduzierte. Mit dem Spektakel soll auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit gesammelt werden.

Schon vor dem Anpfiff hatte es eine WM-Schlussfeier gegeben. Umgeben von viel Feuerwerk und Tanz traten rund eineinhalb Stunden vor dem Spiel zunächst unter anderem der Sänger Post Malone und der YouTuber IShowSpeed auf.

Tom Cruise: Turnier hat Welt zusammengebracht

Kurz vor Spielbeginn gab es dann einen gemeinsamen Auftritt der Musiker Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini, zudem sang Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson die US-Nationalhymne.

Auch der Schauspieler Tom Cruise betrat den Rasen und hielt eine kurze Ansprache. "Lasst uns - jetzt wo wir uns für ein finales Kapitel treffen - dieses Turnier feiern, das die Welt zusammengebracht hat."

Im Publikum wurden während des Spiels unter anderem Stars wie "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour, Basketball-Profi Jalen Brunson, die Schauspieler Anya Taylor-Joy und Adrien Brody sowie die Promi-Paare Timothee Chalamet und Kylie Jenner sowie Rihanna und A$AP Rocky gesichtet.