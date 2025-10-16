NEWS

Ikone muss nach verpasster WM-Quali ihren Hut nehmen

Der ehemalige Topstürmer hat als Teamchef von Indonesien ausgedient. Grund ist der geplatzte WM-Traum.

Ikone muss nach verpasster WM-Quali ihren Hut nehmen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Engagement von Patrick Kluivert als Teamchef von Indonesien hat ein jähes Ende gefunden.

Nach offenen und respektvollen Gesprächen habe man sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden, heißt es vonseiten des indonesischen Fußballverbands.

Der 49-jährige Niederländer hatte das Amt erst im Jänner diesen Jahres übernommen, den Traum von der ersten WM-Teilnahme konnte er aber nicht realisieren. Mit zwei Niederlagen gegen Saudi-Arabien und Irak gab der Inselstaat die historische Chance aus der Hand.

Diese 28 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

Slideshow starten

29 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Blamage: Tschechien trennt sich von Cheftrainer

Nach Blamage: Tschechien trennt sich von Cheftrainer

FIFA WM
WM-Teilnehmer Katar steht nach geschaffter Quali in der Kritik

WM-Teilnehmer Katar steht nach geschaffter Quali in der Kritik

FIFA WM
4
ÖFB-Legionär droht deutlich längere Verletzungspause

ÖFB-Legionär droht deutlich längere Verletzungspause

International
1
Salzburg zeigt sein wahres Gesicht

Salzburg zeigt sein wahres Gesicht

Champions Hockey League
Testspiel-Niederlage für Pöltl an seinem Geburtstag

Testspiel-Niederlage für Pöltl an seinem Geburtstag

Basketball
Die Sommer-Bilder der Skisprung-Stars

Die Sommer-Bilder der Skisprung-Stars

Skispringen
Nächster Sieg für Kasper und Detroit Red Wings

Nächster Sieg für Kasper und Detroit Red Wings

NHL
2
Kommentare

Kommentare

FIFA WM 2026