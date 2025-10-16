Ikone muss nach verpasster WM-Quali ihren Hut nehmen

Das Engagement von Patrick Kluivert als Teamchef von Indonesien hat ein jähes Ende gefunden.

Nach offenen und respektvollen Gesprächen habe man sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden, heißt es vonseiten des indonesischen Fußballverbands.

Der 49-jährige Niederländer hatte das Amt erst im Jänner diesen Jahres übernommen, den Traum von der ersten WM-Teilnahme konnte er aber nicht realisieren. Mit zwei Niederlagen gegen Saudi-Arabien und Irak gab der Inselstaat die historische Chance aus der Hand.