Türkei darf nach Sieg über Rumänien weiter von WM träumen

Zum Auftakt der WM-Play-off-Halbfinale setzt sich die Türkei vor heimischer Kulisse mit 1:0 gegen Rumänien durch.

Die Heimmannschaft gibt zu Beginn in Istanbul das Tempo vor. Vor allem ein hohes Pressing soll zum Erfolg führen. Dennoch kommt es erst in Minute 17 zu einer ansprechenden Möglichkeit der Hausherren. Atürkoglu bekommt einen Freistoß aus rund 25 Metern zugesprochen, Calhanoglu tritt diesen, verfehlt das Tor aber recht deutlich.

Nach 23 Minuten tauchen dann die Rumänen erstmals gefährlich im Strafraum der Türken auf. Hagi erwischt den Ball nach einer Flanke jedoch nicht sauber, kommt erneut zum Abschluss, ehe Yüksek mit dem Kopf zur Ecke klären kann.

Die nächste Möglichkeit hat wieder die Türkei (32.). Yildiz legt nach schöner Vorarbeit auf Güler ab, der frei zum Schuss kommt, das Ziel jedoch verfehlt.

Nach der besten Chance in Halbzeit eins geht es mit 0:0 in die Pause. Rumänien hat seinen Gegner aktuell noch unter Kontrolle und verteidigt konstant, offensiv tun sie sich jedoch schwer.

Viele Chancen nach der Pause

Kurz nach der Pause jubelt die Türkei zum ersten Mal: Kadioglu bringt sein Team nach Vorarbeit von Güler in Führung (53.). Nur wenig später hat Hagi die Möglichkeit auf den Ausgleich, er vergibt jedoch (55.).

Calhanoglu scheitert in der 58. Minute daran, auf 2:0 zu erhöhen, ehe die Gäste erneut Glück haben. Die Querlatte verhindert, dass Yildizs Schuss ins Tor geht (61.).

Die Türkei kommt zu mehr Chancen, so auch in der 72. Minute. Radu kann einen Schuss von Güler mit Mühe entschärfen.

Die letzte Chance im Spiel hat Stancu (77.). Er kommt nach einer Ecke zum Ball, der Ausgleichstreffer gelingt ihm jedoch nicht mehr.

Nächstes Spiel der Türkei am Dienstag

Somit gewinnen die Hausherren 1:0 gegen Rumänien. Der Sieg im Duell bedeutet jedoch noch keinen Fixplatz bei der WM.

Die Türkei muss dafür erst auch am Dienstag gegen den Sieger des Duells Slowakei gegen Kosovo (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bestehen.