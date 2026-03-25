ORF holt Ex-Nationalspieler als Experte für die WM an Bord

Als Spieler war Andreas Herzog selbst zweimal bei einer Weltmeisterschaft, nun wird er als ORF-Experte die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 analysieren. Das geht aus einem Bericht des "Kurier" hervor.

Bislang stand Herzog stets für den Privatsender Sky als Experte vor der Kamera. Das Engagement beim ORF soll auf die Weltmeisterschaft 2026 beschränkt sein.

Der 103-fache Nationalspieler wird demnach an den ORF "ausgeliehen" und soll seine Premiere bereits am kommenden Dienstag beim Testspiel des ÖFB-Teams gegen Südkorea an der Seite von Moderator Rainer Pariasek geben.

Herzog kennt den Gegner aus seiner Zeit als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann bestens. Von März 2023 bis Februar 2024 war das Duo für die südkoreanische Nationalmannschaft verantwortlich.