ÖFB-WM-Gegner Jordanien testet gegen die Schweiz

Österreichs WM-Gruppengegner Jordanien absolviert am 31. Mai in St. Gallen ein Testspiel gegen die Schweiz. Das gab der Schweizer Verband am Freitag bekannt.

Damit steht das Vorbereitungsprogramm der Jordanier auf ihre erste WM-Teilnahme fest.

Ihre Testgegner vor dem WM-Duell mit dem ÖFB-Team am 17. Juni (6.00 MESZ) in Santa Clara sind neben den Eidgenossen noch Costa Rica (27. März, Amman), Nigeria (31. März, Amman) und Kolumbien (7. Juni, San Diego).