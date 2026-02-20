ÖFB-Teamchef Rangnick lobt Foda: "Großartige Leistung"

Ralf Rangnick schaffte, was Vorgänger Franco Foda 2022 verwehrt blieb: Der ÖFB-Teamchef coachte die Nationalmannschaft zur WM.

Nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada warten im Herbst Spiele in der UEFA Nations League gegen Israel, Irland und Kosovo auf das ÖFB-Team. Dort könnte Rangnick, sofern er seinen auslaufenden Vertrag verlängert, auf seinen Vorgänger treffen.

Kosovos WM-Traum lebt

Franco Foda ist seit 2024 Teamchef der Kosovaren, beeindruckt dort mit einem Punkteschnitt von 2,00. Mit seiner Mannschaft schaffte es der Vorgänger Rangnicks ins Playoff für die Weltmeisterschaft, könnte also ebenso wie Rangnick zur WM fahren. In der Gruppe mit Schweiz, Schweden und Slowenien erreichte die Foda-Elf sensationell Platz zwei.

"Sie haben nach wie vor die Chance, sich für die WM zu qualifizieren, was schon mal eine großartige Leistung ist. Das werden sowohl daheim als auch auswärts interessante und spannende Spiele", wird Rangnick von der "Krone" zitiert. Foda selbst freute sich nicht unbedingt über das Los Österreich >>>

In Irland sieht der ÖFB-Teamchef einen "sehr emotionalen Gegner", Israel bezeichnet Rangnick als "interessanten Gegner".