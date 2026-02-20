NEWS

ÖFB-Teamchef Rangnick lobt Foda: "Großartige Leistung"

In der UEFA Nations League kommt es für Österreich zum Wiedersehen mit Franco Foda. Ralf Rangnick schätzt die Gegner ein.

ÖFB-Teamchef Rangnick lobt Foda: "Großartige Leistung" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ralf Rangnick schaffte, was Vorgänger Franco Foda 2022 verwehrt blieb: Der ÖFB-Teamchef coachte die Nationalmannschaft zur WM.

Nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada warten im Herbst Spiele in der UEFA Nations League gegen Israel, Irland und Kosovo auf das ÖFB-Team. Dort könnte Rangnick, sofern er seinen auslaufenden Vertrag verlängert, auf seinen Vorgänger treffen.

Kosovos WM-Traum lebt

Franco Foda ist seit 2024 Teamchef der Kosovaren, beeindruckt dort mit einem Punkteschnitt von 2,00. Mit seiner Mannschaft schaffte es der Vorgänger Rangnicks ins Playoff für die Weltmeisterschaft, könnte also ebenso wie Rangnick zur WM fahren. In der Gruppe mit Schweiz, Schweden und Slowenien erreichte die Foda-Elf sensationell Platz zwei.

"Sie haben nach wie vor die Chance, sich für die WM zu qualifizieren, was schon mal eine großartige Leistung ist. Das werden sowohl daheim als auch auswärts interessante und spannende Spiele", wird Rangnick von der "Krone" zitiert. Foda selbst freute sich nicht unbedingt über das Los Österreich >>>

In Irland sieht der ÖFB-Teamchef einen "sehr emotionalen Gegner", Israel bezeichnet Rangnick als "interessanten Gegner".

Mehr zum Thema

FIFA verkündet "echte Partnerschaft" mit Trumps Friedensrat

FIFA verkündet "echte Partnerschaft" mit Trumps Friedensrat

FIFA WM
12
Rapid II, FAC und Admira sagen LigaZwa-Frühjahrsauftakt ab

Rapid II, FAC und Admira sagen LigaZwa-Frühjahrsauftakt ab

2. Liga
3
"Imposant!" - Köln-Coach streut Christian Ilzer Rosen

"Imposant!" - Köln-Coach streut Christian Ilzer Rosen

Deutsche Bundesliga
Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da

Fußball
44
Heute Austrianer: Jubelte Ex-Lieferinger im Derby für Rivalen?

Heute Austrianer: Jubelte Ex-Lieferinger im Derby für Rivalen?

2. Liga
1
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SV Kapfenberg

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SV Kapfenberg

2. Liga
Harnik mit scharfer Kritik an Eintracht-Coach: "Überheblich"

Harnik mit scharfer Kritik an Eintracht-Coach: "Überheblich"

Deutsche Bundesliga
7

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Ralf Rangnick Franco Foda UEFA Nations League Kosovo